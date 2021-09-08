Пропадают деньги...

Женские страстиБизнес и финансыПропадают деньги... Не знаю, что и думать. Мой мужчина часто у меня ночует, мы очень близки и планируем свадьбу, семью, рождение ребенка.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей БукинКонечно надо прояснить ситуацию до конца. кто его знает этого молодого человека может он и живёт на этомИвановнаТы ещё в прихожей положи и ищи потом Кто укралААлексейХороший совет, только надо пометить купюры несмываемой спецкраской, и вор сам объявится.Комментировать
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