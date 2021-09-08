Женские страсти

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  • Алексей
    Необходимо вернуть в Россию полигамию, а право ввести в семью вторую супругу предоставить жене, а не мужу.Роковая ошибка
  • Rosomaha
    Да нет истории печальнее на свете.....Роковая ошибка
  • Алексей
    Хороший совет, только надо пометить купюры несмываемой спецкраской, и вор сам объявится.Пропадают деньги...

Пропадают деньги...

Пропадают деньги...

Не знаю, что и думать. Мой мужчина часто у меня ночует, мы очень близки и планируем свадьбу, семью, рождение ребенка.

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Сергей Букин
Конечно надо прояснить ситуацию до конца. кто его знает этого молодого человека может он и живёт на этом
Ивановна
Ты ещё в прихожей положи и ищи потом Кто украл
Алексей
Хороший совет, только надо пометить купюры несмываемой спецкраской, и вор сам объявится.

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