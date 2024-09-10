Сработает на уран: Иран готов к переговорам по ядерной сделке

Иран готов к возобновлению диалога по своей ядерной программе, однако США не хотят выполнять обязательства, которые уже были закреплены в соответствующем соглашении, сообщил «Известиям» глава российского диппредставительства в Тегеране Алексей Дедов.
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