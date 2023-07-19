2007 Shelby Mustang GT Concept Car

Познакомьтесь с Кэрроллом ШелбиКэрролл Шелби начинал как фермер-птицевод, прежде чем заболел гонками, и, несмотря на серьезное заболевание сердца, ему удалось построить карьеру, участвуя в гонках против лучших гонщиков мира и часто обыгрывая их.