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2007 Shelby Mustang GT Concept Car

2007 Shelby Mustang GT Concept Car

Познакомьтесь с Кэрроллом ШелбиКэрролл Шелби начинал как фермер-птицевод, прежде чем заболел гонками, и, несмотря на серьезное заболевание сердца, ему удалось построить карьеру, участвуя в гонках против лучших гонщиков мира и часто обыгрывая их.

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