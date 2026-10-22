Израиль: Arkia приостановила полеты между международным аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве (TLV/LLBG) в Израиле и аэропортом Менара в Марракеше (RAK/GMMX) в Марокко до дальнейшего уведомления по запросу израильских органов безопасности.