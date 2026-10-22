Израиль: Arkia приостановила полеты между международным аэропортом Бен-Гурион в Тель-Авиве (TLV/LLBG) в Израиле и аэропортом Менара в Марракеше (RAK/GMMX) в Марокко до дальнейшего уведомления по запросу израильских органов безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- MS В результате раке...
- ЛС Около 3000 украин...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым