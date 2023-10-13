Изменится ли цена на хлеб? Что говорит Владимир Боля

Несмотря на более богатый урожай пшеницы, нежели в прошлом году, потребители не почувствуют снижения цен на хлеб, заявил в передаче Puncte de reflecție на Vocea Basarabiei министр сельского хозяйства Владимир Боля.
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