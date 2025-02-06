Первая игра создателя Syberia спустя 26 лет снова отправит в затерянную страну — дата выхода и демоверсия ремейка Amerzone: The Explorer’s LegacyИздательство Microids и разработчики из парижской Microids Studio Paris объявили дату выхода Amerzone: The Explorer’s Legacy — ремейка первой игры бельгийского художника и создателя Syberia Бенуа Сокаля (Benoit Sokal).