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ВСУ готовят наступление под Харьковом и контрудар под Изюмом

ВСУ готовят наступление под Харьковом и контрудар под Изюмом

Поскольку украинские железные дороги продолжают функционировать, ВСУ имеет возможность прибрасывать войска, ГСМ, технику, оружие и боеприпасы на восток в любых количествах.

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