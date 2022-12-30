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Шестеркин отразил 39 из 40 бросков «Тампы» и 4 из 6 буллитов в серии. Его признали 2-й звездой матча

Игорь Шестеркин отразил 39 из 40 бросков «Тампы» и 4 из 6 буллитов в серии. «Рейнджерс» уступили «Лайтнинг» (1:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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