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«Попутал с реальностью». В США оскорбившего Путина телеведущего поставили на место

«Попутал с реальностью». В США оскорбившего Путина телеведущего поставили на место

Бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom посоветовал медиаведущему и кандидату на должность советника в администрации Трампа Себастьяну Горке не путать свои красноречивые заявления с реальностью после нелестных слов о российском лидере Владимире Путине.

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