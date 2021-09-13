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Дальневосточникам вновь разрешили ввозить правый руль без кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС"

Дальневосточникам вновь разрешили ввозить правый руль без кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС"

Правительство РФ продлило возможность ввоза праворульных автомобилей для дальневосточников без установки российской системы "ЭРА-ГЛОНАСС" до 3 декабря 2022 года, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

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