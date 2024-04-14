Артета о календаре «Арсенала»: «Приходится играть каждые три дня, просто безумие. Начнем готовиться к матчу в Мюнхене с верой, что можем выйти в полуфинал ЛЧ»

«Арсенал» дома уступил «Астон Вилле» (0:2) в 33-м туре АПЛ. – Дал ли «Арсенал» психологическое преимущество «Сити»? – Не знаю, но если посмотреть на расписание, на то, что нам приходится играть каждые три дня, это просто безумие.