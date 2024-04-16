Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АндрейБорков
    А на кой хер нам это приглашение? Куда и на какое мероприятие мы не получили приглашения? На юбилей операции "все про...Захарова: Россия ...
  • Леонид Ла Рошель
    "30 тысяч рублей и муляжа денег общим номиналом 1 млн 470 тысяч рублей" - на мелочи спалился... Ну где 5 лярдов и где..."Ъ": Экс-сотрудни...
  • Александр Лагуткин
    Интересно, за чей счет банкет?  Американцы вроде не полные дурни, чтобы вкладывать деньги в государство, которого ско..."Энергоатом": Укр...

Генетик Ребриков: лечить болезни Альцгеймера и Дюшенна редактированием генов бесполезно

Генетик Ребриков: лечить болезни Альцгеймера и Дюшенна редактированием генов бесполезно

Исследователь Хэ Цзянькуй, которого осудили в КНР за нелегальный генетический эксперимент над детьми, начал изучать методы лечения мышечной дистрофии Дюшенна и наследственного варианта болезни Альцгеймера с помощью редактирования генома.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх