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Куртки петербуржцев промокнут из-за дождя и снега 26 ноября

Воздух прогреется до 3 градусов. В пятницу, 26 ноября, погоду продолжит формировать циклонический вихрь, однако по мере продвижения на восток, он будет разворачиваться к региону своей тыловой, более холодной частью.

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