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Почему ЕС, ругаясь с Россией, на деле жаждет наладить отношения

14 сентября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что Россия дестабилизирует внутриполитическую ситуацию.

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Sobering
Они понимают, что Лондон хочет заполучить Германию с Францией, а США готовят Европе развал. А тут Восточная Европа уже как кость в горле. Лондон хочет Восточную Европу России спихнуть. Но Путин не дурак. Европе и хочется и колется. Выбирает так сказать

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