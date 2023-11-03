"Я много потерял", -два слова о нелегкой судьбе веселого человека

Vitaly Arkhipov

Они все сейчас бараньи шкуры одевают и думают -может пронесет ? Нет!Не пронесет ! Гнить вам черви на чужбине ! Вы получаете то, что вы заслужили. Предатели не имеют национальность, звание, вероисповедования, имя им предатели и будущее их позор и проклинания.