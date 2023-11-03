Politiki.net Комик, экс-ведущий, а ныне добровольный эмигрант осевший в Израиле Михаил Шац (признан Минюстом РФ иноагентом), посетовал на сложности с которыми сталкивается на малой родине.
"Я много потерял", -два слова о нелегкой судьбе веселого человека
Комментарии
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Vitaly Arkhipov
Они все сейчас бараньи шкуры одевают и думают -может пронесет ? Нет!Не пронесет ! Гнить вам черви на чужбине ! Вы получаете то, что вы заслужили. Предатели не имеют национальность, звание, вероисповедования, имя им предатели и будущее их позор и проклинания.
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13 час.
Марина Петрова
Не нойте, нисколько вас не жалко, хлебайте дерьмократию полной ложкой.
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9 час.
Ф
Фил
Очередная мрозота заскулила
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