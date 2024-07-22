Под влиянием тайфуна "Гэеми" в конце июля в Приморье возможны сильные дожди и наводнения

Сильные дожди и наводнения возможны в Приморье в конце июля, предупреждают метеорологи. По прогнозам, третий тропический шторм этого года, тайфун Гаэми, который, как ожидается, выйдет на территорию региона 28 или 29 июля, может стать очень мощным и нанести значительный ущерб региону.