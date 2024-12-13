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Украина отказалась от переговоров без членства в НАТО

Украина отказалась от переговоров без членства в НАТО

Киев якобы не против переговоров о мире, но для этого должен получить значимые гарантии безопасности.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
Да,все в этом мире перевернулось.Ущербный наркоман диктует условия тем от кого зависит полностью.А самое смешное,все идут ему навстерчу и исполняют любое его требование.Полоумный Джо каждую неделю выписывает ему все новые подачки из бюджета.Видимо сам очень заинтересован в этих деньгах. Свой процентик имеет и не малый.
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