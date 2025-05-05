В Румынии определились участники второго тура выборов президента

Во второй тур повторных президентских выборов проходят глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан Джордже Симион (Фото: Andrei Pungovschi / Getty Images) Во второй тур повторных президентских выборов в Румынии выходят глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан, следует из данных ЦИК, пишет HotNews.