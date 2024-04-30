Военкомат РТ: контрактникам положены выплаты до 45 тыс. рублей на время обучения

Военнослужащие, проходящие обучение в учебном центре при поступлении на службу по контракту, будут получать ежемесячные выплаты в размере от 30 000 до 45 000 рублей, в зависимости от звания, воинской должности, выслуги лет и других надбавок по месту службы.