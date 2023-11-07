Банки нашли лазейку по обходу требования о свободном выборе кредитной страховки

Российские банки не спешат выполнять требования ЦБ и ФАС, обязавших их с 1 сентября 2023 года информировать заемщика о возможности купить страховой полис любой компании с рейтингом выше А- при оформлении кредита, а не только той, которая аккредитована банком.
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