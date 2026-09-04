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Владимирские новости

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Владимирская область выделит 111,2 млн рублей на благоустройство

Владимирская область выделит 111,2 млн рублей на благоустройство

Жители 21 муниципального образования собрали 47,7 млн рублей, из областного бюджета добавлено 111,2 млн рублей.

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