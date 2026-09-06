Кушнер сообщил о работе над "мирным пакетом" по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом (в центре) и Джаредом Кушнером после пресс-конференции по итогам их встречи в Киеве, 6 сентября 2026 года © Francisco Seco/AP США готовят «мирный пакет» по урегулированию конфликта на Украине, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер в ходе визита в Киев.