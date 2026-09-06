Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 781 подписчик

Кушнер сообщил о работе над "мирным пакетом" по Украине

Кушнер сообщил о работе над "мирным пакетом" по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом (в центре) и Джаредом Кушнером после пресс-конференции по итогам их встречи в Киеве, 6 сентября 2026 года © Francisco Seco/AP США готовят «мирный пакет» по урегулированию конфликта на Украине, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер в ходе визита в Киев.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым