Кушнер сообщил о работе над "мирным пакетом" по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом (в центре) и Джаредом Кушнером после пресс-конференции по итогам их встречи в Киеве, 6 сентября 2026 года © Francisco Seco/AP США готовят «мирный пакет» по урегулированию конфликта на Украине, заявил зять американского лидера Джаред Кушнер в ходе визита в Киев.
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