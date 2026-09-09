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Царьград

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Армия Непала эвакуировала свыше 4 тысяч человек после наводнения

Армия Непала эвакуировала свыше 4 тысяч человек после наводнения

В Непале 9 тысяч военных и спасателей продолжают поисковые операции после наводнения 26 августа. Было эвакуировано 4 040 человек, в том числе иностранцы.

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