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Евродепутат Филип Де Ман выразил обеспокоенность масштабами влияния США в Европе

Евродепутат Филип Де Ман выразил обеспокоенность масштабами влияния США в Европе

Евродепутат Филип Де Ман в обращении к Совету Евросоюза, которое было опубликовано в пятницу, 28 января, выразил обеспокоенность масштабами влияния Соединенных Штатов Америки на территории Европы.

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