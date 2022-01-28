Евродепутат Филип Де Ман выразил обеспокоенность масштабами влияния США в Европе

Евродепутат Филип Де Ман в обращении к Совету Евросоюза, которое было опубликовано в пятницу, 28 января, выразил обеспокоенность масштабами влияния Соединенных Штатов Америки на территории Европы.
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