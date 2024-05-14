Тайная доктрина
БлогПравилаЭзотерикаИльиновПолитикаВелБочаровНелли
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тайная доктрина

2 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Чочия
    Однако, мосты и переправы через Днепр могут быть уничтожены силами ВСУ, т.е. самостоятельно, когда мы подойдём вплотн...Пять версий, поче...
  • Юрий Ильинов
    https://taudok.mirtesen.ru/blog/43260595783/Pyat-versiy-pochemu-VS-RF-ne-unichtozhayut-ukrayinskie-mostyi-ch?utm_refe...Главная причина н...
  • Владимир Акулов
    Ответь  ,  эксперт,  почему  мосты  через  Днепр  до  сих  пор не  уничтожены?  Через  которые  питается  вся  военна...Главная причина н...

Пять версий, почему ВС РФ не уничтожают украинские мосты через Днепр

Пять версий, почему ВС РФ не уничтожают украинские мосты через Днепр

Пять версий, почему ВС РФ не уничтожают украинские мосты через Днепр Одной из главных загадок специальной военной операции на Украине, идущей уже более полутора лет, является то, почему Россия не уничтожает планомерно транспортно-логистическую инфраструктуру противника, в частности, железнодорожные мосты через Днепр, на которых держится снабжение группировки ВСУ, терроризирующей Донбасс и ведущей контрнаступление в Запорожской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЧ
Алексей Чочия
Однако, мосты и переправы через Днепр могут быть уничтожены силами ВСУ, т.е. самостоятельно, когда мы подойдём вплотную к берегу. И на примере фашистской Германии, когда Советская Армия её давила, при отступлении немцы старались уничтожить железные дороги и мосты.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх