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Ynet: Израиль может нанести превентивный удар по Ирану из-за ожидаемой атаки

Ynet: Израиль может нанести превентивный удар по Ирану из-за ожидаемой атаки

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к отражению вероятной ответной атаки Ирана или движения ливанских шиитов "Хеболла" и рассматривает возможность нанесения превентивного удара.

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