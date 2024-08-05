Ynet: Израиль может нанести превентивный удар по Ирану из-за ожидаемой атаки

Global Look Press/Ilia Yefimovich/dpa Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) готовится к отражению вероятной ответной атаки Ирана или движения ливанских шиитов "Хеболла" и рассматривает возможность нанесения превентивного удара.
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