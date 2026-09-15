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Власти США признали, что должны вернуть Белоруссии «застрявшие деньги»

Власти США признали, что должны вернуть Белоруссии «застрявшие деньги»

Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул на переговорах с президентом республики Александром Лукашенко признал, что Штаты должны вернуть Белоруссии «застрявшие деньги».

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