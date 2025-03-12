Селфи украинских боевиков подпортили русские морпехи: Карта специальной военной операции на Украине на 12 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПристрастие украинских националистов к селфи и демонстративным съемкам вновь сыграло с ними злую шутку.
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