Селфи украинских боевиков подпортили русские морпехи: Карта специальной военной операции на Украине на 12 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПристрастие украинских националистов к селфи и демонстративным съемкам вновь сыграло с ними злую шутку.