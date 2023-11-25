Узкие или широкие?: какие шины лучше держат дорогу зимой – тест

Выбирая зимнюю резину, водители часто сталкиваются с вопросом, какие покрышки лучше использовать — широкие или узкие? По словам экспертов "За рулем" (18+), шины большой ширины обеспечивают отличное сцепление на снегу и льду, но при этом они могут быть более шумными и увеличивать расход топлива.