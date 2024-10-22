Польский евродепутат назвал грабежом кредит Украине за счет активов России

Одобрение Европарламентом кредита Украине в 35 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от замороженных российских активов можно сравнить с грабежом банка, заявил польский депутат Европарламента Гжегож Браун.
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