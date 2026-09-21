Владимирский боксёр Дадаев проиграл испанцу на ЧЕ в Софии

Рамазан Дадаев из Владимирской области проиграл испанцу Эммануэлю Рейесу Пла, бронзовому призёру Олимпиады в Париже и серебряному призёру чемпионата мира, и выбыл из дальнейшей борьбы на чемпионате Европы.