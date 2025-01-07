Молдова в 2025 году: от внутренних проблем до «чёрных лебедей»

RTAАктуальная аналитика о социально-политической ситуации в Молдове В наступившем году Молдова потенциально столкнётся с ещё большим букетом разнообразных проблем и угроз, которые будут как прибывать извне, так и рождаться внутри страны Насыщенный 2024 год наконец позади.