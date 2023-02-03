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Джеймс Харден – о непопадании на Матч звезд: «Неуважение»

Джеймс Харден – о непопадании на Матч звезд: «Неуважение»

Защитник «Сиксерс» Джеймс Харден в этом году не оказался в числе участников Матча всех звезд. После оглашения результатов голосования тренеров за резервистов Звездного уикенда Харден выложил в соцсетях картинку с надписью «Неуважение».

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