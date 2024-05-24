День славянской письменности и культуры отпразднуют в Иркутске 24 мая

24 мая Иркутск отметит День славянской письменности и культуры. На главной площади города выступит Большой хор детей и молодежи, в котором примут участие около 200 талантливых вокалистов, сообщили в областном правительстве.
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