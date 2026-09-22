Watch: Norm Macdonald documentary addresses 'SNL' firing, movie career

Netflix released the trailer for "Norm: The Tale of Norm Macdonald" on Tuesday. The documentary, directed by Judd Apatow, premieres Oct.
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