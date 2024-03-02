В Москве прошел день культуры Киргизии

День культуры Киргизии в честь предстоящего праздника Навруз и прихода весны, организованный при поддержке посольства республики в России, прошел в Московском государственном строительном университете (МГСУ), сообщает ТАСС.
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