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Минобороны России: 325 потерь и разрушение техники ВСУ за сутки

Минобороны России: 325 потерь и разрушение техники ВСУ за сутки

Министерство обороны России заявляет о значительных потерях вооружённых сил Украины: свыше 325 военнослужащих и уничтожение множества единиц техники, включая 10 танков и артиллерийские орудия, в результате недавних боевых действий.

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