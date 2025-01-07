Минобороны России: 325 потерь и разрушение техники ВСУ за сутки

Министерство обороны России заявляет о значительных потерях вооружённых сил Украины: свыше 325 военнослужащих и уничтожение множества единиц техники, включая 10 танков и артиллерийские орудия, в результате недавних боевых действий.
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