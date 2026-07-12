Операция с участием спецподразделения КОРД нацелена на массовые задержания граждан.Украинское руководство инициирует подготовку к проведению масштабной карательной акции на территории Черниговской области.
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