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Царьград

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На Черниговщине готовят карательную облаву на граждан, любящих Россию

На Черниговщине готовят карательную облаву на граждан, любящих Россию

Операция с участием спецподразделения КОРД нацелена на массовые задержания граждан.Украинское руководство инициирует подготовку к проведению масштабной карательной акции на территории Черниговской области.

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