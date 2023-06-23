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УЕФА подарил надежду РФС, финал Кубка популярней финала ЛЧ, Личка в «Динамо», Бах осудил невыдачу виз россиянам, умерла супруга Галицкого, Вембаньяма – 1-й номер драфта НБА, и другие новости

УЕФА подарил надежду РФС, финал Кубка популярней финала ЛЧ, Личка в «Динамо», Бах осудил невыдачу виз россиянам, умерла супруга Галицкого, Вембаньяма – 1-й номер драфта НБА, и другие новости

1. Посетивший накануне конференцию РФС cоветник главы УЕФА Йозеф Климент выразил надежду, что «российским командам разрешат соперничать с европейскими».

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