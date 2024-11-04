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MotoTeamRussia

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MV Agusta F3 Competizione 2025. Про ограниченную версию

MV Agusta F3 Competizione 2025. Про ограниченную версию

MV Agusta анонсировали чрезвычайно ограниченную версию своей F3 под названием F3 Competizione. Новинка основана на стандартном варианте F3 RR и вдохновлена их же спецверсией F4 Claudio, поэтому окрашена в атласный чёрный, серебристый и золотой цвета, прямо как вдохновившая её модель.

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