MV Agusta F3 Competizione 2025. Про ограниченную версию

MV Agusta анонсировали чрезвычайно ограниченную версию своей F3 под названием F3 Competizione. Новинка основана на стандартном варианте F3 RR и вдохновлена их же спецверсией F4 Claudio, поэтому окрашена в атласный чёрный, серебристый и золотой цвета, прямо как вдохновившая её модель.
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