MV Agusta F3 Competizione 2025. Про ограниченную версию

MV Agusta анонсировали чрезвычайно ограниченную версию своей F3 под названием F3 Competizione. Новинка основана на стандартном варианте F3 RR и вдохновлена их же спецверсией F4 Claudio, поэтому окрашена в атласный чёрный, серебристый и золотой цвета, прямо как вдохновившая её модель.