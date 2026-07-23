«Инкубатор людей без родины»: еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство, чтоб не «деградировала»

Элина Смирнова Нигерию ещё надо обеспечить фигуристами 😂. В Омском Авангарде мы, как то, видели вратаря негра (хоккей)😂

ВЕРА Башмакова А Чубайс и прочая шушера, которая украли наши деньги и свалила, вернула их нам?