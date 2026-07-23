Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Инкубатор людей без родины»: еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство, чтоб не «деградировала»

«Инкубатор людей без родины»: еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство, чтоб не «деградировала»

Еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство из-за «деградации» Коллаж "Блокнота" Злата Саприна выбрала новую спортивную родину и будет выступать за команду Киргизии.

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Комментарии
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Элина Смирнова
Нигерию ещё надо обеспечить фигуристами 😂. В Омском Авангарде мы, как то, видели вратаря негра (хоккей)😂
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1 м.
ВЕРА Башмакова
А Чубайс и прочая шушера, которая украли наши деньги  и свалила, вернула их нам?
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1 м.
Nikolia Vovchenko
Так вы предлагаете и дальше воровать у России деньги, как это делал чупайс и Ко
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1 м.