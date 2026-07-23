«Инкубатор людей без родины»: еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство, чтоб не «деградировала»

Еще одну воспитанницу Плющенко уговорил сменить гражданство из-за «деградации» Коллаж "Блокнота" Злата Саприна выбрала новую спортивную родину и будет выступать за команду Киргизии.
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