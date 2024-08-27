Каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе

Каждый третий россиянин хотя бы раз проливал слезы на работе. Чаще всего этим «страдают» представительницы прекрасного пола - работа вызывала эмоции грусти у 52% женщин и 7% мужчин, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob.
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