Каждый третий россиянин хотя бы раз плакал на работе

Каждый третий россиянин хотя бы раз проливал слезы на работе. Чаще всего этим «страдают» представительницы прекрасного пола - работа вызывала эмоции грусти у 52% женщин и 7% мужчин, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob.