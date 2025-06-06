Политика как он...
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Политика как она есть

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Ученые обнаружили загадочное движение пород внутри нашей планеты

Ученые обнаружили загадочное движение пород внутри нашей планеты

Ученые под руководством профессора Мотохико Мураками из Швейцарского федерального технологического института приоткрыли завесу тайны над одним из самых загадочных участков земных недр — зоной D″, расположенной почти в трех тысячах километрах под поверхностью.

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