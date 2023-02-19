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Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Вегасом». У него 38 очков в 53 играх – 2 балла до личного рекорда

Михаил Сергачев сделал 2 передачи в матче с «Вегасом». Защитник «Тампы» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Голден Найтс» (4:5).

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