В Перми мужчина отравился в привокзальном кафе. Прокуратура начала проверку

В ходе проверки были обнаружены девять единиц пищевой продукции с истекшим сроком годности.В апреле 2024 года мужчина обратился в Пермскую транспортную прокуратуру с жалобой на плохое самочувствие после приема пищи в привокзальном кафе «Стрела».