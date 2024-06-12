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Царьград

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В Перми мужчина отравился в привокзальном кафе. Прокуратура начала проверку

В Перми мужчина отравился в привокзальном кафе. Прокуратура начала проверку

В ходе проверки были обнаружены девять единиц пищевой продукции с истекшим сроком годности.В апреле 2024 года мужчина обратился в Пермскую транспортную прокуратуру с жалобой на плохое самочувствие после приема пищи в привокзальном кафе «Стрела».

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