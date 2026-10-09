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Мягчайшие пирожки с капустой – из необычного картофельного теста без молока и яиц. Идеальны для веганов и в Пост.

Тесто без единого грамма молока и сливочного масла, а также без яиц – настоящая находка для тех, кто не ест пищу животного происхождения, а также для тех, кто постится.

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