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Глава СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя КНР

Глава СНБО Украины Данилов нецензурно исковеркал имя спецпредставителя КНР

Киевские деятели давно забыли (а может, никогда и не знали) законы дипломатии. Грандиозный скандал разгорелся вокруг странного выступления главы Совета нацбезопасности и обороны Незалежной Алексея Данилова.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Что можно ожидать от безмозглого....?
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