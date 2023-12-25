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В Сербии прошла попытка госпереворота: много раненных и задержанных

В Сербии прошла попытка госпереворота: много раненных и задержанных

Несколько десятков полицейских получили ранения.Аналитический и новостной телеграм-канал "Балканская сплетница" сообщает, что минувшим вечером прозападная оппозиция пыталась взять штурмом парламент Сербии.

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