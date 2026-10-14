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RT Russia

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ВСУ три месяца не эвакуировали раненого, призывая добираться самому

ВСУ три месяца не эвакуировали раненого, призывая добираться самому

Пленный Виктор Волошенюк заявил, что командование ВСУ на Славянско-Краматорском направлении три месяца не эвакуировало его с ранением ноги.

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