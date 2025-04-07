Луначарский оказался Ломоносовым своей эпохи

Со времен перестройки, а то еще и раньше — в антисоветских разговорах на кухне — функционеров СССР было принято представлять этакими дуболомами, противопоставляя им утонченных и изысканных пассионариев: писателей, музыкантов, художников (идеальный пример здесь — Жданов и Ахматова).